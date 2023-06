Verdwijning Maddie McCann: “Politie test bodemstalen om link met busje van hoofdverdachte na te gaan”

De politie die de verdwijning van Maddie McCann onderzoekt zou bodemstalen hebben genomen tijdens de driedaagse zoekactie rond het Portugese Arade-stuwmeer. Dat schrijft de Britse tabloid ‘The Daily Mirror’. Speurders zouden de stalen nu aan het testen zijn en willen nagaan of het busje van de Duitse hoofdverdachte Christian Brückner (45) in de buurt van het meer was rond de periode van Maddie’s verdwijning.

Duitse, Britse en Portugese politiemensen voerden twee weken geleden een driedaagse zoektocht uit aan het Arade-stuwmeer in Portugal. Het meer ligt op ongeveer 50 kilometer van Praia da Luz, waar de toen 3-jarige Maddie in mei 2007 verdween uit het vakantieappartement van haar ouders. Vorige week raakte bekend dat de zoekactie “goed was verlopen” en dat de politie “een aantal spullen in beslag had genomen”.

Volgens ‘The Mirror’ zouden de speurders onder meer bodemstalen hebben genomen aan het stuwmeer. Tests van die stalen moeten naar verluidt uitwijzen of er een overeenkomst is met aarderesten die eerder al werden gevonden in het busje van hoofdverdachte Christian Brückner. Zo bestaat er een mogelijkheid dat de VW Westfalia-camper van Brückner in de buurt van het stuwmeer stond rond de periode waarin Maddie vermist raakte.

“Mijn kleine paradijs”

Het is ondertussen geen geheim meer dat Brückner veel tijd in Portugal doorbracht. De informant Helge Busching beweerde in 2017 al dat hij aan het begin van de jaren 2000 in het land bevriend was geraakt met Brückner. Afgelopen weekend raakte nog bekend dat Brückner in een reeks brieven onthulde dat hij door Busching is aangewezen als hoofdverdachte nadat hij hem had verteld dat hij het vreemd vond dat Maddie “niet had gegild”.

Ook Michael Tatschl, die zegt dat hij de beste vriend van Brückner was, verklaarde in 2020 dat de Duitser het beruchte stuwmeer vaak bezocht. Volgens ‘The Daily Telegraph’ noemde hij de plek zelfs “mijn kleine paradijs”. De politie acht het mogelijk dat de moordverdachte na de ontvoering van Maddie met haar naar het stuwmeer is gereden.

Brückner, een veroordeelde kindermisbruiker en drugsdealer, zit momenteel in de Duitse gevangenis voor de verkrachting van een 72-jarige vrouw in de Algarve. Die misdaad speelde zich af in het jaar voordat Maddie verdween. De veertiger blijft ontkennen dat hij iets te maken heeft met de verdwijning van de peuter.

