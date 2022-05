Verdwenen sms-berichten van Mark Rutte niet meer te achterhalen

Zeldzaam apenpokken­vi­rus duikt ook op in Spanje en Portugal

Na in het Verenigd Koninkrijk is het apenpokkenvirus nu ook in Spanje en Portugal opgedoken. Dat bevestigen de gezondheidsdiensten van beide landen. Portugal registreerde twintig mogelijke besmettingen nabij de hoofdstad Lissabon, waarvan vijf gevallen al zeker bevestigd zijn. In buurland Spanje gaat het om acht verdachte gevallen die momenteel worden onderzocht.

18 mei