Verdwenen Chinese miljardair Bao Fan blijkt ondervraagd te worden door autoriteiten

Belgische vrouw (40) sterft bij crash tegen grote metalen construc­tie op Spaanse snelweg

Een 40-jarige Belgische vrouw is om het leven gekomen bij een ongeval met vluchtmisdrijf in de buurt van Alicante in Spanje. Een bestuurder reed er tegen een grote metalen constructie, die op de snelweg terechtkwam. Even later botsten maar liefst drie wagens tegen het gevaarte. In een van die wagens zat het Belgische slachtoffer.