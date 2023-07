‘Verdwenen’ Chinese buitenlandminister vervangen. China-expert: “Dat hij affaire zou hebben gehad met tv-presentatrice, kan niet de enige reden zijn”

ANALYSE. Nog 200 meter, en Poetin had NAVO gebombar­deerd: moeten we vrezen voor een escalatie?

Russische bommen die inslaan op havenhangars, zo’n 200 meter van de grens met NAVO-land Roemenië. Enkel een graankwestie waar we ons verder niet te veel zorgen moeten om maken? Of is het veel gevaarlijker dan dat? “Wanneer dit wapen gebruikt wordt bij grondaanvallen zoals nu, is het zeer onnauwkeurig.”