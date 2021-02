Verdwaalde kat na vier jaar terug herenigd met eigenaars

Bella verdween in het Schotse Dunfermline in 2017 op het moment dat haar eigenaars terug thuis kwamen van een vakantie. Op 29 januari werd ze kletsnat schuilend onder een auto op zo'n 24 kilometer van haar thuis gespot. Een jonge vrouw nam de kat mee naar huis en verwittigde de dierenbescherming.

Eigenaar Joe Caldicott en zijn drie zonen waren naar eigen zeggen "verbaasd" toen ze het nieuws vernamen. "We waren in shock maar tezelfdertijd ook verheugd", aldus Calidcott. "Onze zonen zijn in de wolken om Bella terug te hebben. Ze was de eerste dagen wat onzeker, maar nu is het alsof ze nooit is weggeweest."