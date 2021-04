Verdediging agent die knie in nek van George Floyd duwde: “Hij stierf aan hartritmestoornissen”

Twintigtal schoolkin­de­ren komt om bij brand in Niger

2:02 Bij een brand in een buitenwijk van Niamey, de hoofdstad van Niger, zijn ongeveer 20 schoolkinderen omgekomen. Dat zei de lokale brandweercommandant, Sidi Mohamed, dinsdagavond op de publieke omroep. In totaal werden 21 klaslokalen in strohutten in de as gelegd.