Verdediging aangevangen van agent die knie in nek van George Floyd hield

De advocaten van de voormalige Amerikaanse politieagent Derek Chauvin zijn begonnen aan zijn verdediging in de strafzaak rond de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd mei vorig jaar. De verdediging riep dinsdag zijn eerste getuigen op in de hoop twijfel te zaaien bij de jury over de oorzaak van Floyds overlijden.

Chauvin (45) is aangeklaagd voor moord zonder voorbedachten rade en doodslag. Het sterkste bewijs tegen hem is vooralsnog de video die een omstander maakte, waarin te zien is hoe Chauvin negen minuten lang met zijn knie op de nek van een geboeide George Floyd drukt. Chauvins advocaat Eric Nelson heeft de verdediging van zijn cliënt op drie punten gestoeld.

1. Doodsoorzaak

Het eerste daarvan is de doodsoorzaak: verstikking en zuurstoftekort volgens de openbaar aanklager. De verdediging stelt daarentegen dat Floyd bezweek aan de gevolgen van een hartkwaal en drugs- en medicijngebruik. "Het bewijs laat zien dat meneer Floyd aan hartritmestoornissen is overleden, die zijn veroorzaakt door hoge bloeddruk, vaatziekten, de inname van methamfetamine en fentanyl, en de adrenaline die door zijn lichaam gierde, wat zijn al beschadigde hart verder in gevaar bracht", zei advocaat Nelson in zijn openingspleidooi.

Volledig scherm Een activist met een t-shirt van George Floyd. © AFP

2. Geen buitensporig geweld

Chauvins advocaat wil de jury er ook van overtuigen dat zijn cliënt geen buitensporig geweld heeft toegepast. Daarvoor had hij dinsdag oud-agent en politie-instructeur Barry Brodd opgeroepen, die Chauvins handelen "gerechtvaardigd" noemde. Volgens Brodd, die als expert-getuige betaald wordt door de verdediging, was het geweld dat Chauvin toepaste niet dodelijk. De aanklager had eerder andere agenten en instructeurs als getuige gehoord die stelden dat Chauvin wel fout heeft gehandeld door ongeoorloofd geweld toe te passen en Floyd niet te reanimeren.

3. Vijandige omgeving

Het derde punt van Chauvins verdediging is de situatie rondom het dodelijke incident op 25 mei vorig jaar. Advocaat Nelson schetste een beeld van vijandige omstanders die een mogelijk gevaar voor de politieagenten ter plekke vormden. Volgens Peter Chang, een van de agenten die bij het incident aanwezig was, waren de omstanders "luidruchtig en agressief". Toen Chang door de aanklager werd ondervraagd, moest hij echter toegeven dat hij en de andere aanwezige agenten geen assistentie van collega's hebben opgeroepen.

De dood van Floyd leidde vorig jaar in de Verenigde Staten en ver daarbuiten tot een storm van verontwaardiging en massale demonstraties tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

Volledig scherm Chauvins advocaat Eric Nelson. © AP

LEES OOK: