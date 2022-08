Verdachten van moord op Britse Olivia (9) vrij op borgtocht

Het Engelse meisje werd begin vorige week dodelijk getroffen door een kogel in haar woning in Liverpool. De kogel was afkomstig van het vuurwapen van een schutter die een veroordeelde inbreker aan het achtervolgen was. Die laatste probeerde te schuilen in het huis van de familie Pratt-Korbel nadat moeder Cheryl de deur had geopend om te zien wat er gaande was. De vrouw werd in haar pols geschoten, maar mocht het ziekenhuis kort na het incident verlaten. De indringer, die een strafblad heeft, werd geraakt in het bovenlichaam.