Verdachten van hacking op Belgische bankautomaten gevat in Portugal

Greet De Keyser telt af. Druppels in Europa, regen in VS

9:39 Mijn agenda is meer dan gevuld met het opvolgen van de coronacrisis, hier in de VS. De meestgelezen kranten hier zijn de zaterdagedities. Wat hebben die voor één keer allemaal gemeen? Hun titels op de eerste pagina: 'Covid-19', en het snel toenemende aantal besmettingen in zo goed als alle Amerikaanse staten. Ik lees commentaren waarin verwezen wordt naar Europa, waar het ene na het andere land de maatregelen serieus verstrengt. 'Als het daar druppelt, gaat het hier in de VS snel regenen', lees ik. Het is een waarschuwing aan de lezers. Het wordt een donkere winter.