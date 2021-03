Verdachten opnieuw opgepakt in moordonderzoek Brasschaatse zakenman Stefaan Bogaerts

De moord op Bogaerts maakt onderdeel uit van het grote liquidatieproces Eris, dat draait om liefst vijf moorden en tien moordpogingen in het criminele circuit. Ondernemer Stefaan Bogaerts werd in september 2017 vermoord in de buurt van een kroeg in Spijkenisse (nabij Rotterdam). In het café aan de Lisstraat kwamen veel leden van Caloh Wagoh. De politie denkt dat Bogaerts, die handelde in zeecontainers en met verborgen financiële problemen kampte, terecht is gekomen in een conflict over gesmokkelde cocaïne en als gevolg daarvan is vermoord. Kroongetuige Tony de G. heeft belastende verklaringen afgelegd over de betrokkenheid van de motorclub bij de moord.