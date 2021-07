Verdachten moord op Peter R. de Vries voor raadkamer

LIVE. “Vanaf nu zoeken we gericht naar lichamen” - Meer dan 30 doden, nog 163 mensen vermist

6:19 De officiële dodentol na de zware overstromingen in ons land staat op 31. Dat heeft het Nationaal Crisiscentrum gisterenmiddag laten weten. 163 mensen zijn nog “vermoedelijk vermist of onbereikbaar”. Ook in buurland Duitsland vielen er al 156 dodelijke slachtoffers. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.