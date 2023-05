Verdachte vijfvoudige moord Texas na klopjacht gearresteerd

Eerder dinsdag meldde ABC News dat de 38-jarige verdachte een illegaal in de VS verblijvende Mexicaan is die al vier keer gedeporteerd is. De man werd in maart 2009 voor het eerst het land uitgezet. Hij bleef stug terugkeren, ook na nieuwe deportaties in september 2009, januari 2012 en juli 2016. In 2012 zat hij in Montgomery County een gevangenisstraf uit wegens rijden onder invloed, aldus ABC News.