Verdachte vijfvoudige moord Texas gearresteerd na tip die beloning van 72.000 euro waard is - ook vrouw en vriend opgepakt

De man die ervan wordt beschuldigd in de Amerikaanse staat Texas vijf van zijn buren te hebben doodgeschoten, onder wie een achtjarige jongen, is dinsdag gearresteerd in het Texaanse dorp Cut and Shoot. De politie werd getipt over zijn verblijfplaats nadat er een beloning van 80.000 dollar (zo'n 72.400 euro) werd uitgeloofd voor informatie die tot de arrestatie zou leiden. Francisco Oropeza zit vast in de gevangenis van Montgomery County en wordt beschuldigd van moord. Woensdag werden ook zijn vrouw en een vriend opgepakt.

KIJK. De man opende het vuur op zijn buren:

Sinds zaterdag waren meer dan tweehonderd politieagenten op zoek naar de verdachte. De agenten gingen van deur tot deur.

Eerder dinsdag raakte bekend dat de 38-jarige verdachte een illegaal in de VS verblijvende Mexicaan is die al vier keer gedeporteerd is. De man werd in maart 2009 voor het eerst het land uitgezet. Hij bleef stug terugkeren, ook na nieuwe deportaties in september 2009, januari 2012 en juli 2016. In 2012 zat hij in Montgomery County een gevangenisstraf uit wegens rijden onder invloed.

Oropeza werd uiteindelijk na een tip gevonden in een woning op slechts zo’n 26 kilometer van de plek van de schietpartij, zo liet sheriff Greg Capers dinsdag weten. Hij zei dat Oropeza zich had verstopt in een kast onder een berg wasgoed. Hij liet zich vervolgens zonder problemen arresteren.

De persoon die de tip gaf die tot zijn arrestatie leidde, komt nu in aanmerking voor een beloning van 80.000 dollar.

Vrouw en vriend opgepakt

Woensdag arresteerden de autoriteiten ook Oropeza’s vrouw en een vriend van de man. Het duo wordt ervan beschuldigd de schutter te hebben geholpen om zich vier dagen te verschuilen. Volgens de openbare aanklager had zijn vrouw Divamara Nava (52) transport voor Oropeza naar de schuilplaats georganiseerd, alsook hem voorzien van voeding, kledij, steun en materiële hulp.

Daarnaast werd ook een vriend van de verdachte gearresteerd omdat hij Oropeza zou hebben geholpen bij zijn ontsnapping.

De Mexicaanse verdachte werd vrijdagavond door zijn buren in de gemeente Cleveland, Texas gevraagd of hij wilde stoppen met het afvuren van zijn halfautomatische geweer in AR-15-stijl, omdat hun baby niet kon slapen. Daarop antwoordde hij dat niemand hem moet vertellen wat hij in zijn eigen tuin doet. Even later betrad hij de woning van zijn buren en opende hij het vuur. Vijf mensen, vermoedelijk allemaal afkomstig uit Honduras, kwamen om: een jongen van acht jaar oud, vier vrouwen van 18, 25, 21 en 31 en een man van 18. In de woning werden nog drie andere kinderen aangetroffen, die de aanval vermoedelijk overleefden omdat twee vrouwen hen met hun lichaam afschermden, aldus sheriff Capers, die zei dat er maar liefst vijftien kogels werden afgevuurd bij de aanval.

Oropeza was voortvluchtig tot hij dinsdag eindelijk werd gevat.