Verdachte vergiftiging Russische ex-spion Litvinenko overleden in Rusland

Dmitri Kovtun, die door Londen wordt beschuldigd van de dodelijke vergiftiging van de Russische spion Aleksander Litvinenko in 2006, is in Rusland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt een Russisch parlementslid dat eveneens genoemd werd als mogelijke dader in de zaak-Litvinenko.

"Droevig nieuws, mijn goede en trouwe vriend, Dmitri Kovtun, is plotseling overleden aan een ernstige ziekte die verband houdt met een besmetting met het coronavirus", aldus Andrei Lugovoy op Telegram. "Dit is een verschrikkelijk en onherstelbaar verlies.”

In september 2021 besliste het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat Rusland verantwoordelijk was voor de moord op dissident Aleksander Litvinenko, die in 2006 in het Millennium Hotel in Londen vergiftigd werd. De rechtbank was van oordeel dat er een sterk vermoeden was dat Dmitri Kovtun en Andrei Lugovoy "hebben gehandeld als agenten van de Russische staat".

Litvinenko was een voormalige agent van de Russische geheime dienst KGB. Hij leefde sinds 2001 in ballingschap in Groot-Brittannië nadat hij corruptie en vermeende banden tussen Russische inlichtingendiensten en de georganiseerde misdaad aan de kaak had gesteld. Hij overleed op 23 november 2006 in Londen.

Op zijn sterfbed wees Litvinenko met een beschuldigende vinger naar president Vladimir Poetin. In 2016 concludeerde een Britse onderzoekscommissie dat Litvinenko met het radioactieve polonium-210 was vergiftigd door twee Russen, Dmitri Kovtun en Andrei Lugovoy, maar Rusland weigerde hen altijd uit te leveren.

De commissie ging ervan uit dat dit was gebeurd in opdracht van de Russische geheime dienst FSB. Waarschijnlijk gaf president Poetin persoonlijk zijn goedkeuring aan de moordoperatie, aldus het rapport. Sluitend bewijs tegen het Russische staatshoofd presenteerden de onderzoekers echter niet.

De andere verdachte, Andrei Lugovoy, heeft betrokkenheid bij de aanslag altijd ontkend. Lugovoy, die al jaren in het Russische parlement zit, noemde de beschuldiging tegen hem in 2016 “absurd” en ook de Russische regering wees het rapport van de hand. “Ik rouw om de dood van een dierbare en loyale vriend”, zei Lugovoy in een reactie op de dood van Kovtun.