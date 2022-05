Verdachte van steekpartij Duitse trein opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis

Steekpar­tij in trein nabij Aken mogelijk terreuraan­slag: “Vijf gewonden na daad van razernij”

De Duitse politie onderzoekt of de steekpartij in een trein net over de grens in Herzogenrath (nabij Aken) een islamitische terreurdaad was. Bij de aanslag raakten vier passagiers en de dader gewond. Een politieagent, die toevallig ook in de trein zat, kon de onruststoker overmeesteren. Herbert Reul, de minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, had het in een persconferentie over “een daad van razernij”.

