Verdachte van schietpartij metro New York opgepakt: “Hij tipte zelf politie over zijn verblijfplaats”

De politie heeft de verdachte van de schietpartij in de metro van New York opgepakt in het stadsdeel Manhattan. Het gaat om de 62-jarige Frank James. De persoon die de politie tipte over de verblijfplaats van de voortvluchtige man, was de verdachte zelf, zo vertelden twee politiebronnen anoniem aan de ‘Miami Herald’.

Frank James belde woensdag klaarblijkelijk zelf naar de tiplijn van de New Yorkse politie om te zeggen dat hij in een vestiging van McDonald’s in Manhattan zat zodat agenten hem konden komen halen. De man was echter weg tegen de tijd dat de politie toekwam, maar hij werd al snel wat verderop opgemerkt. Daar konden ze hem arresteren op straat.

Het wapen dat James tijdens de schietpartij in de metro gebruikte, werd in 2011 gekocht in de staat Ohio. De politie deelde na de arrestatie mee dat de man negen keer eerder was aangehouden in de staat New York en drie keer in het aangrenzende New Jersey. Dat was voor onder meer seksueel overschrijdend gedrag, huisvredebreuk, bezit van inbraakgereedschap en wanordelijk gedrag. Hij was echter niet veroordeeld voor een misdrijf en kon daarom een vuurwapen aanschaffen.

De burgemeester van New York, Eric Adams, opende een persconferentie over de schietpartij woensdag met de woorden “we hebben hem”.

“Frank Robert James kon nergens heen of zich schuilhouden en zit nu in politiehechtenis”, aldus Keechant Sewell, hoofd van de New Yorkse politie, op Twitter. Sewell zei op de persconferentie dat James zonder incident kon worden opgepakt in East Village, in het stadsdeel Manhattan, en dat de arrestatie was gebeurd na een tip.

James zal vervolgd worden voor de overtreding van een wet, die “terroristische en andere gewelddadige aanvallen” op het openbaar vervoer verbiedt. De man zal verschijnen voor een federale rechtbank in Brooklyn. Bij een veroordeling riskeert hij levenslang, zei procureur Breon Peace tijdens de persconferentie.

De man werd eerder genoemd als “person of interest”, maar werd later officieel de verdachte voor de schietpartij. De politie loofde ook een beloning van 50.000 dollar uit voor informatie die zou leidden tot de arrestatie van de verdachte.

Motief

Burgemeester Eric Adams had inwoners van de miljoenenstad opgeroepen “waakzaam” te zijn, maar hij zei ook dat er geen bewijs is dat de dader een handlanger had.

Het is nog onduidelijk waarom James toesloeg. De politie doet onder meer onderzoek naar zijn uitlatingen op sociale media. Hij had online onder meer kritiek geuit op de nieuwe burgemeester van de metropool, Eric Adams.

Bij de schietpartij tijdens de ochtendspits in het stadsdeel Brooklyn raakten ruim twintig mensen gewond. De schutter was in de metro toen hij vlak voor aankomst in een station een gasmasker opzette en rookbommen liet afgaan. Toen opende hij het vuur met een semiautomatisch wapen en loste hij 33 schoten.

Tien passagiers werden geraakt door kogels. Vijf van hen liggen in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis. Dertien anderen raakten gewond toen ze op de vlucht sloegen. Beelden van vlak na de schietpartij laten zien dat passagiers in paniek de met rook gevulde metro ontvluchten.

Volledig scherm James bij zijn arrestatie in Manhattan © AFP/RV