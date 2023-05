Verdachte van schietpartij in Texas, waarbij een negenjarig slachtoffer viel, minstens vier keer het land uitgezet

De 38-jarige man die ervan verdacht wordt vijf mensen in Texas te hebben gedood , werd in het verleden al minstens vier keer het land uitgezet door immigratieambtenaren, meldt een bron van US Immigration and Customs Enforcement.

Francisco Oropeza, een man met een Mexicaanse nationaliteit, kwam illegaal het land binnen en werd naar verluidt twee keer uitgezet in 2009 en daarna opnieuw in 2012 en 2016. Zijn huidige immigratiestatus is onduidelijk en het is onbekend hoe lang hij terug in de VS was sinds zijn laatste uitzetting.

Hij doodde vrijdag vijf van zijn buren, waaronder een negenjarige jongen. De politie zegt dat de feiten plaatsvonden na een ruzie over het feit dat Oropeza in zijn tuin aan het oefenen was met een halfautomatisch geweer. Toen de buren vroegen of hij wilde stoppen omdat de baby niet kon slapen sloegen de stoppen door. Niemand kon hem vertellen wat hij in zijn eigen tuin deed, luidde zijn redenering.

Oropeza is sinds de gepleegde feiten op de vlucht. Een beloning van 80.000 dollar (ongeveer 73.000 euro) wordt uitgeloofd voor tips die kunnen leiden tot de arrestatie van de verdachte. “Oropesa wordt beschouwd als gewapend en gevaarlijk”, zegt een FBI-functionaris.

Een negenjarig slachtoffer

Wilson Garcia, een overlevende van de schietpartij die zijn vrouw en zoon verloor, heeft zondag tijdens een wake in Texas in tranen over de tragedie verteld. Het lawaai van de schoten deed zijn één maand oude zoon huilen, dus vroegen Garcia en twee andere mannen “met respect” aan de verdachte om verder weg te oefenen. “Hij vertelde ons dat hij op zijn terrein was, en dat hij kon doen wat hij wilde”, vertelde de vader aan ‘Associated Press’.

Garcia belde de politie vijf keer en kreeg telkens te horen dat hulp onderweg was. Hij zag Oropeza naar zijn huis rennen en zijn wapen herladen, waarna de verdachte lukraak op het huis schoot. Zijn vrouw, Sonia Argentina Guzman, zei dat hij naar binnen moest gaan. “Ik ben een vrouw, op mij zal hij wel niet schieten”, riep ze naar hem net voor ze het eerste slachtoffer werd van Oropeza.

Quote Mijn kinderen zaten al zonder moeder, dus moest ik het overleven Wilson Garcia, vader en man van slachtoffers

Onder de slachtoffers bevonden zich ook de negenjarige zoon van Wilson Garcia, Daniel Enrique Laso-Guzman, en twee vrouwen die zijn tweejarige dochter en één maand oude zoon beschermden. Garcia herinnert zich dat een van de vrouwen hem zei uit het raam te springen om in leven te blijven. “Ze zei dat mijn kinderen al zonder moeder zaten, dus ik moest in leven blijven om voor hen te zorgen. Zij was de persoon die me hielp uit het raam te springen.”

“Ik heb geen woorden om te beschrijven wat er is gebeurd”, vertelde Garcia aan het lokale nieuws. “Het is alsof we nog leven, maar tegelijkertijd ook weer niet. Wat er gebeurde was echt verschrikkelijk.”

Tot de andere slachtoffers behoren de 21-jarige Diana Velazquez Alvarado, de 31-jarige Molina Rivera en de 18-jarige Jose Jonathan Casarez. Alle vijf de slachtoffers waren afkomstig uit Honduras.

Executiestijl

Toen de politie arriveerde ontdekten ze dat de slachtoffers “bijna in executiestijl” van dichtbij boven de nek waren neergeschoten, vertelt Sheriff Greg Capers aan lokale media. Er werden minstens drie wapens gevonden in het huis van de verdachte wat er op kan wijzen dat hij nog steeds gewapend is, meldde CNN.

Ook Honduras is geschokt over het nieuws. De minister van Buitenlandse Zaken, Enrique Reina, tweette: “We eisen dat de wet ten volle wordt toegepast tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor deze misdaad”.

