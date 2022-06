Verdachte van moord op 9-jarige Gino is eerder veroordeeld voor poging tot doodslag

Navalny vanuit strafkamp in Rusland overge­bracht naar onbekende locatie

Aleksej Navalny is vanuit zijn strafkamp in Rusland overgeplaatst naar een nog onbekende locatie. Dat meldt een naaste medewerker van de Russische oppositieleider. “Waar Aleksej nu is en naar welk kamp hij is gebracht weten we niet”, schrijft Leonid Volkov in een verklaring op Telegram.

14 juni