Verdachte van aanval op Pelosi was naar eigen zeggen op “zelfmoordmissie”

Wouter Mouton en andere Belgische activist die beroemd kunstwerk viseerden woensdag al voor Nederland­se ‘supersnel­rech­ter’

Twee van de Belgische mannen die vorige week donderdag werden opgepakt na hun klimaatactie in het Mauritshuis in Den Haag, moeten woensdag voor de supersnelrechter in Nederland verschijnen. De activisten plakten zich vast aan en besmeurden het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’. Wat het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) betreft is het strafdossier klaar en is “iedereen gebaat bij een snelle afhandeling”, zo meldt het in een persbericht.

31 oktober