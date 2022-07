Verdachte opgepakt voor moord op negenjarig meisje in Engeland

Het negenjarige slachtoffer, Lillia Valutyte, werd donderdag in de vooravond in een rustige straat in het centrum van Boston doodgestoken. Volgens Britse media was ze met haar jongere zus aan het spelen toen ze aangevallen werd. Dat gebeurde op slechts enkele meters van een koffiezaak waar de moeder aan het werk was, berichtte The Sun.