Verdachte opgepakt voor bombrieven aan Duitse voedingsindustrie

De gepensioneerde man werd in zijn woning in de omgeving van de stad Ulm, in het zuiden van Duitsland, opgepakt. De man, die niet bekend was bij het gerecht, bood geen weerstand.

Dinsdag was een eerste bombrief ontploft bij een drankenfabrikant in het Zuid-Duitse Eppelheim. Een dag later raakten drie medewerkers van een Lidl-kantoor in het Zuid-Duitse Neckarsulm gewond door een exploderende bombrief. In de nacht van woensdag op donderdag werd in een distributiecentrum bij de luchthaven van München opnieuw een explosief gevonden en onschadelijk gemaakt. De bom was geadresseerd aan een voedingsbedrijf in Beieren.