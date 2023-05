Verdachte opgepakt na incident aan Buckingham Palace

Luchthaven van Aleppo dicht na Israëli­sche aanval, dode en zeven gewonden

Bij een Israëlische luchtaanval in het noorden van Syrië is maandagavond een militair om het leven gekomen, melden Syrische staatsmedia. Zeven anderen, onder wie ook twee burgers, zijn gewond geraakt en de luchthaven van de Syrische stad Aleppo is door flinke schade gesloten. Ook elders in de regio zou schade zijn.