Verdachte opgepakt na incident aan Buckingham Palace, zak tot ontploffing gebracht

Buiten Buckingham Palace, het hart van de Britse monarchie in Londen, is dinsdagavond een man opgepakt. Hij zou vermoedelijke jachtgeweerpatronen over het hek het paleisterrein hebben opgegooid, meldt onder meer de ‘BBC’. De verdachte had ook een mes bij zich en een zak. Die is door de politie onderzocht en daarna tot ontploffing gebracht, zegt de politie.

De verdachte liep naar de poort van Buckingham Palace en gooide bepaalde “voorwerpen” - vermoedelijk shotgun-patronen volgens de politie - op het terrein van de officiële residentie van de Britse koning.

“De man is meteen in de boeien geslagen en in hechtenis genomen op verdenking van wapenbezit”, zo reageert hoofdinspecteur Joseph McDonald van de Metropolitan Police bij ‘Sky News’. “Er zijn geen schoten gevallen en er is niemand gewond geraakt. Agenten zijn en blijven ter plaatse, verder onderzoek is gaande.”

Beeld aan Buckingham Palace vanavond. © REUTERS

Gecontroleerde explosie

Niet lang na het incident werd een “gecontroleerde explosie” in de buurt van Buckingham Palace gehoord. De man had een verdachte tas bij zich, die voorzichtigheidshalve tot ontploffing is gebracht. Wat er in de zak zat, is niet bekend.

Mogelijk psychische problemen

De politie gaat niet uit van een terreurdaad, maar spreekt van een geïsoleerd incident door iemand met mogelijk psychische problemen.

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla waren op het moment van het incident niet in Buckingham Palace aanwezig.

Politieagenten patrouilleren bij Buckingham Palace. Zaterdag vindt de kroning van koning Charles plaats. © AP

Kroning

De politie in Londen staat momenteel op scherp voor de nakende kroning van Charles III, over vier dagen. Zaterdag worden de nieuwe Britse koning en zijn vrouw Camilla in een koets van Buckingham Palace naar Westminster Abbey gebracht, waar Charles gekroond zal worden. Er worden tienduizenden kijklustigen langs het parcours verwacht. De politie zal massaal aanwezig zijn om de veiligheid te verzekeren.

De kroning van Charles vindt acht maanden na het overlijden van zijn moeder en voorganger Elizabeth II plaats.

De Britse koning Charles eerder vandaag bij Buckingham Palace. © REUTERS