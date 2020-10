Verdachte opgepakt na aanval in Lyon: orthodoxe priester (52) kritiek na aanslag met jachtgeweer

Opnieuw heeft zich in Frankrijk een incident voorgedaan. Een orthodoxe priester (52) werd deze namiddag omstreeks 16 uur neergeschoten met een jachtgeweer naast een kerk in het centrum van de Franse stad Lyon. De dader sloeg op de vlucht, maar na een grote klopjacht is een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend.

Het slachtoffer - een man met de Griekse nationaliteit - was zijn kerk in het zevende arrondissement aan het afsluiten toen hij geraakt werd, zo meldt de politie. Volgens nieuwszender BFMTV zou een man op hem toe zijn gestapt en zou die hem twee keer in de buik hebben geschoten met een jachtgeweer met afgezaagde loop. Dat werd vernomen bij politiebronnen. De priester raakte ernstig gewond en zou de hulpverleners nog gezegd hebben dat hij zijn aanvaller niet kende. Volgens BFMTV verkeert hij in levensgevaar. Hij kreeg ter plaatse de eerste hulp en werd daarna naar het ziekenhuis gevoerd.

Na een grote klopjacht kon de politie een verdachte oppakken. “De verdachte lijkt te voldoen aan de beschrijving die getuigen hadden opgegeven, zijn mogelijke betrokkenheid wordt nog onderzocht”, klinkt het in een korte mededeling. De verdachte had geen wapen op zak bij zijn arrestatie.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt via Twitter dat de hulp- en de veiligheidsdiensten ter plaatse zijn. Er wordt ook aan de mensen gevraagd om weg te blijven van de omgeving van het incident. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin meldt dan weer dat hij terugkeert naar Parijs, waar hij de crisiscel bijeenroept. Daarbij zal hij in contact staan met president Emmanuel Macron en de eerste minister Jean Castex. Die laatste was vanmiddag in Saint-Etienne du Rouvray bij Rouen, maar ook hij keert terug naar de hoofdstad.

Frankrijk staat op scherp na een reeks terreurdaden door moslimextremisten. Onlangs werd in de buurt van Parijs een leraar onthoofd omdat hij in de klas spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting. Afgelopen donderdag werden drie mensen met een mes gedood in een katholieke kerk in Nice. Dezelfde dag werden in Lyon en Parijs gewapende mannen gearresteerd. De Franse president Emmanuel Macron kondigde donderdag dan ook het hoogste dreigingsniveau voor heel Frankrijk aan.

De president heeft nog niet gereageerd op het incident in Lyon, maar plaatste zaterdagnamiddag wel deze boodschap op Twitter: “In tegenstelling tot wat ik de laatste dagen hoor en lees op sociale media, heeft ons land geen probleem, met geen enkele religie. Ze worden allemaal vrij uitgeoefend. Geen stigmatisering: Frankrijk is gehecht aan vrede en samenleven.”

