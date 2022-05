Verdachte in zaak-Maddie McCann beweert plots dat hij alibi heeft: “Ik had seks in mijn camper op moment dat ze verdween”

Christian Brückner (44), de officiële verdachte in de zaak-Madeleine ‘Maddie’ McCann, beweert dat hij een alibi heeft voor het moment waarop de Britse peuter spoorloos verdween. Dat meldt de Britse nieuwszender Sky News. Morgen is het exact 15 jaar geleden dat de kleine Maddie vermist raakte uit de vakantieflat van haar ouders in de Portugese Algarve.

De feiten gebeurden op 3 mei 2007 in Praia da Luz, een badplaats in het zuiden van Portugal. Maddie was daar op reis met haar ouders en een groep van hun vrienden. De verdwijning kreeg internationale belangstelling.

Twee jaar geleden werd Christian Brückner voor het eerst genoemd als hoofdverdachte in de zaak, maar hij zou al langer in beeld geweest zijn bij de politie. Anderhalve week geleden, op 21 april, maakte het parket van Portimao in het zuiden van Portugal bekend dat hij officieel in staat van beschuldiging gesteld was, iets wat te maken kan hebben met de verjaringstermijn van 15 jaar in Portugal.

Verkrachting

Brückner zit momenteel een celstraf van zeven jaar uit in Duitsland voor verkrachting. Hij schreeuwde een week geleden nog zijn onschuld uit. Nu zou hij volgens Sky News beweren dat hij een alibi heeft voor het moment van de verdwijning: hij had toen seks in zijn camper met een jonge vrouw, die zijn verhaal zou kunnen bevestigen. En dat zou kilometers van de plaats geweest zijn waar Maddie uit de flat van haar ouders verdween.

Volledig scherm Christian Brückner en Maddie McCann. © BILD/EPA

Brückner zou de vrouw daarna naar de luchthaven van Faro gevoerd hebben, omdat ze de volgende dag terug naar huis vloog. Onderweg zouden ze tegengehouden zijn aan een politieblokkade, waar ook een foto van hen genomen werd. De vrouw zou op de luchthaven bovendien gearresteerd zijn omdat ze een (illegale) pepperspray in haar bagage had zitten. Daarvoor zou ze ook voor de rechter hebben moeten verschijnen.

Volgens Brückner moeten er politiedocumenten bestaan die zijn relatie met de jonge Duitse vrouw bevestigen. Zij zou op vakantie geweest zijn in Portugal met haar ouders. Toen hij voor het eerst met het alibi op de proppen kwam, zou hij zich de naam van de vrouw niet hebben kunnen herinneren. Intussen weet hij die weer.

Volledig scherm Een foto van een camper die de politie verspreidde in verband met de zaak McCann. © EPA

Als zijn alibi klopt, zou het eerder (indirect) bewijsmateriaal tegenspreken dat zijn mobiele telefoon in de buurt was van het appartement waaruit Maddie verdween. De telefoon zou in Praia da Luz gebruikt zijn tussen 19.32 uur en 20.02 uur. Volgens de ouders van Maddie zou het meisje uit haar bed verdwenen zijn tussen 21 en 22 uur. Brückner beweert dat hij om 22 uur echter al een heel eind onderweg was naar Faro.

Bewijs

De Duitse openbare aanklager die het onderzoek leidt, Hans Christian Wolters, zegt aan Sky News echter dat de hoofdverdachte tot dusver niets heeft verteld en geen alibi heeft verschaft. “We kunnen alleen werken met het bewijs dat we tot dusver gevonden hebben. En er was niets dat hem vrijpleitte. Integendeel.”

Volledig scherm De ouders van Madeleine McCann. © ap

Hoewel Brückner al vier jaar de hoofdverdachte is van het Duitse gerecht, werd hij twee weken geleden pas voor het eerst officieel verhoord door het Openbaar Ministerie. Dat gebeurde op 21 april op vraag van de Portugese autoriteiten, nadat die van hem officieel een verdachte hadden gemaakt. Brückner weigerde echter te praten over wat hij gedaan had op de avond van de verdwijning van Madeleine, die toen bijna 4 jaar was.

De ouders van Maddie blijven hopen dat hun dochter nog levend wordt teruggevonden, maar het Duitse gerecht heeft al verklaard dat het gelooft dat het meisje dood is. Het gerecht wil echter niet zeggen op basis waarvan het daarvan uitgaat.

