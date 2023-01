Verdachte in verdenking gesteld voor moordpogingen na aanval in Gare du Nord

Beelden van bewakingca­me­ra tonen steekpar­tij Gare du Nord: “Hij kwam om iedereen te vermoorden”

Op camerabeelden die in Franse media zijn opgedoken, is het geweld te zien van de aanval in het Parijse treinstation Gare du Nord. Woensdagochtend verwondde een jongeman zes mensen met een steekwapen. Hij is nog diezelfde avond in hechtenis genomen voor poging tot moord, zo heeft het parket van Parijs bekendgemaakt.

12 januari