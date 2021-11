Verdachte in Joker-kostuum had steekpartij in Tokio maandenlang voorbereid

De als ‘Joker’ verklede verdachte van het steekincident in Japan zondag had zijn aanval maandenlang voorbereid. De aanval vond plaats op Halloween in een trein in Tokio, omdat de man volgens de Japanse politie en media "veel mensen wilde doden".

De politie denkt dat Kyota Hattori (24) mogelijk al in juni begon met voorbereidingen voor zijn aanval. Toen nam de man ontslag en verbleef hij vervolgens in diverse steden op zijn route naar Tokio, waar hij een maand geleden arriveerde. De verdachte heeft verklaard dat “dingen niet goed gingen met werk en vrienden".

Hattori koos bewust Halloween uit voor zijn aanval, omdat hij wist dat het dan erg druk zou zijn in Tokio. In de namiddag nam hij de trein naar het Shibuya-district, dat erg populair is bij jonge mensen en ook beroemd is voor een groot straatfeest op Halloween. De 24-jarige was gekleed als het hoofdpersonage uit de film ‘Joker’. Dat karakter, een schurk, komt ook voor in de Batmanfilms- en stripverhalen. Hattori zou een fan zijn van het duistere personage.

Daarna nam hij volgens Chinese media een trein weg van de stad, om dan weer af te stappen en toch te wisselen naar een trein richting het centrum. De twintiger sloeg uiteindelijk toe in een volle stilstaande trein op het Kokuryo-station in Chofu, in het westen van de prefectuur Tokio.

Hij viel meerdere passagiers aan met een mes dat hij eerder op het internet had aangeschaft en stichtte ook een brand. Daarvoor had hij vier liter aanstekervloeistof in plastic flessen bij zich. Op videobeelden van de aanval is te zien hoe passagiers in paniek door het treinstel rennen en via de ramen naar buiten klimmen. De toestand van één slachtoffer met meerdere steekwonden is nog steeds ernstig. Zestien anderen werden voor lichte verwondingen behandeld, met name voor het inademen van rook.

Kalm

Agenten wisten Hattori ter plekke op te pakken. Hij zat gewoon op een stoel en verzette zich naar verluidt niet. Op beelden van vlak voor de aanval was ook al te zien hoe de dader bijzonder kalm was. Hij stak toen al zittend een sigaret op in de trein en rookte die kalm op. Eerder raakte bekend dat hij aan de politie heeft verklaard “veel mensen te willen te doden” en “de doodstraf te willen”.

Geweldsmisdrijven zijn zeldzaam in Japan. Toch is het land in de afgelopen jaren meerdere malen opgeschrikt door aanvallen met messen waarbij willekeurige slachtoffers vielen. In augustus raakten negen mensen gewond toen een man reizigers aanviel in een trein in Tokio. In juni 2008 reed een man met een vrachtwagen in op een menigte in Tokio, sprong uit het voertuig en begon op voetgangers in te steken. Daarbij vielen zeven doden.

