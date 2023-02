Verdachte geïdentificeerd in verdwijningszaak Franse Héléna (21): “Hij gaf toe dat hij iets stoms had gedaan”

UpdateDe Franse politie heeft een verdachte op het oog in de verdwijningszaak rond de 21-jarige Héléna Cluyou. De jonge vrouw raakte meer dan een week geleden vermist na een avondje uit in de stad Brest, in het noordwesten van Frankrijk. Volgens de onderzoekers is het mogelijk dat ze door een auto werd aangereden en dat de bestuurder haar lichaam nadien heeft verstopt. De 36-jarige verdachte zou hebben toegegeven dat hij “een stomme fout had gemaakt”.

Eerder meldde de Franse politie dat de naam van de jonge vrouw Eléna Cluyou was, maar volgens verschillende mediabronnen en kennissen van de vrouw is haar naam niet Eléna, maar wel Héléna. De studente verpleegkunde verdween in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 januari nadat ze met haar vrienden in de nachtclub ‘Le One’ was gaan feesten ter gelegenheid van haar 21ste verjaardag op 1 februari.

Héléna verliet de club zondagochtend omstreeks 5.20 uur en zou naar het huis van haar grootmoeder wandelen. Volgens de radiozender France Info was een vriendin van plan om Héléna te vergezellen, maar deed ze dat uiteindelijk niet omdat ze langer in de discotheek wou blijven. Rond 6.42 uur werd de 21-jarige studente nog gefilmd door een bewakingscamera. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie onderzoekt de zaak al een week.

Auto van verdachte uitgebrand

Ondertussen zouden onderzoekers een verdachte hebben geïdentificeerd. Het gaat om een 36-jarige man uit Brest. Volgens procureur Camille Miansoni zou hij twee keer geprobeerd hebben om zelfmoord te plegen. Twee familieleden van de verdachte, zijn broer en diens partner, kregen kort voor zijn eerste zelfmoordpoging een telefoontje van de man en haastten zich naar zijn woning. De dertiger leefde nog, maar was er erg aan toe. Hij was verward en vertelde aan zijn familieleden dat hij “iets stoms had gedaan”, dat “zijn leven voorbij was” en dat “het een ongeluk was”. Toen zijn broer vroeg waarover hij het had, zou de man geantwoord hebben: “Weet je niet waar de mensen in Brest de laatste vijf dagen over praten?” De verdachte werd nadien naar het ziekenhuis gebracht.

Het waren de twee familieleden van de verdachte die de politie op de hoogte brachten over het mogelijke verband tussen de “stommiteit” en Héléna’s verdwijning. Agenten gingen de 36-jarige man vervolgens opzoeken in het ziekenhuis, maar troffen hem daar aan met een “een plastic zak over zijn hoofd”: hij had zich een tweede keer van het leven proberen te beroven. De man ligt nu op intensieve zorgen en vecht voor zijn leven.

De verdachte werkt in de horeca en heeft een blanco strafblad. Op 2 februari vond de politie ook nog zijn voertuig terug. De wagen stond helemaal uitgebrand in een wijk dicht bij de woonplaats van de man. “We hebben aanwijzingen dat deze persoon betrokken was bij de verdwijning zonder dat we kunnen zeggen op welke manier, met wie en in welke omstandigheden”, zei Miansoni tijdens een persconferentie. Volgens de procureur is het echter nog te vroeg om conclusies te trekken en is de zaak “nog lang niet opgelost”.

Wie met vragen over zelfdoding zit, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.