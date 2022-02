Verdachte doodschieten twee agenten in Duitsland stond klaar in slagersschort om wild te versnijden toen politie hem oppakte

Een van de mannen die verdacht worden van het doodschieten van twee agenten in Duitsland, stond klaar in slagersschort om wild te versnijden toen hij gisteravond werd opgepakt. Het blad ‘Bild’ publiceerde een foto die toont hoe hij wordt weggeleid . Even voor de arrestatie vond de politie de wagen van de verdachten, die beschadigd was met kogelgaten. Intussen raakte ook bekend dat een van hen geen vergunning had om te jagen en geen wapens meer mocht bezitten.

Het was even na vier uur gisterochtend toen twee agenten in het Duitse dorpje Ulmet - op zo’n 100 kilometer van de Belgische grens - de wagen van de twee verdachten aan de kant zetten voor een controle. Volgens ‘Bild’ zouden de 29-jarige politieman en zijn 24-jarige stagiaire daarbij dood wild gevonden hebben.

Het is niet duidelijk wat zich vervolgens precies afspeelde, maar de politieman meldde meteen daarna in paniek aan dispatching dat hij en zijn collega onder vuur werden genomen. Geen van beiden overleefde het. Toen versterking ter plaatse kwam, bleken ze allebei een kogel in het hoofd te hebben gekregen.

Klopjacht

Meteen startte een massale klopjacht op de daders. Een van hen bleek zijn identiteitskaart en rijbewijs verloren te zijn op de plaats van de misdaad: Andreas Johannes S. (38) uit Spiesen-Elversberg, vader van vier kinderen. Hij werd een uur later al opgepakt in Sulzbach, zo’n zeventig kilometer ten zuiden van Ulmet.

Volledig scherm Verdachte Andreas Johannes S. (38) uit Spiesen-Elversberg. © EPA/RV

Volgens Duitse media zou S. de politie zelf gecontacteerd hebben via zijn advocaat. “Toen agenten arriveerden, stond hij voor een huis. We hebben dat gebouw meteen doorzocht en daarbij kon nog een tweede verdachte, een 32-jarige man, worden opgepakt”, aldus politiewoordvoerder Andreas Styner. Die laatste zou volgens de krant ‘Der Spiegel’ de vrouw van S. gebeld hebben na de feiten. “Beide mannen gaven zich zonder geweld over.”

‘Bild’ deelt vandaag een beeld waarop te zien is hoe een van hen in een slagersschort wordt weggebracht. Even voor de arrestatie zouden speurders de wagen van de twee aangetroffen hebben en daar zouden volgens ‘Der Spiegel’ kogelgaten ingezeten hebben.

Huiszoeking

Er zou ook een huiszoeking plaatsgevonden hebben en daarbij zouden onder meer wapens in beslag genomen zijn. Het is niet duidelijk of daar ook de wapens bij waren die gebruikt werden voor het doden van de agenten.

Verdachte Andreas Johannes S. zou volgens nieuwsmagazine ‘Focus’ geen geldige jachtvergunning gehad hebben. Hij mocht ook geen wapens meer in zijn bezit hebben, nadat hem tot twee keer toe de zogenaamde ‘wapenwettelijke betrouwbaarheid’ afgenomen was, de recentste keer pas in 2020. Dat doet vermoeden dat hij en zijn kompaan door de gedode politiemensen betrapt waren op stropen.

Vandaag moet S. voor de rechter verschijnen. Hij zou aanvankelijk geen verklaring afgelegd hebben. Volgens ‘Der Spiegel’ zou hij bij de autoriteiten niet bekend staan als extremist. De man had vroeger een bakkerij. Hij zou sinds 2017 ook een wildhandel gerund hebben, op 50 kilometer van de plaats van het misdrijf.

De speurders zouden vanmiddag ook een persconferentie geven over de zaak.