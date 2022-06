Verdachte Donny M. (22) was geen onbekende voor politie en wordt dinsdag of woensdag al voorgeleid

Politie bevestigt: gevonden lichaam is van Gino (9), verdachte is 22-jarige man

Vanmorgen is bij een uitgebrande woning in Geleen een lichaam aangetroffen. De politie bevestigt dat dit het lichaampje van de negenjarige Gino van der Straeten is. Vannacht is er ook een verdachte aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man uit Geleen die bekend is bij de politie.

4 juni