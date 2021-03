Verdachte dodelijke schietpartij in Colorado blijkt 21-jarige jongeman: broer noemt hem “erg asociaal en paranoïde”

De vermoedelijke dader van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in de Amerikaanse stad Boulder, Colorado blijkt een 21-jarige man te zijn. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het gaat om Ahmad Al Aliwi Alissa. De man raakte gewond en ligt in ziekenhuis. Hij zal later overgebracht worden naar de gevangenis.

Bij de schietpartij vielen maandagmiddag tien doden. Bij de slachtoffers is een vrouw van 25 en een agent die zich ter plaatse haastte toen de melding van het incident binnenliep. Alle slachtoffers zouden tussen 20 en 65 jaar geweest zijn, volgens een verklaring van de politie. De families zijn intussen op de hoogte gebracht.

De autoriteiten konden de man snel overmeesteren. Hij raakte gewond aan het been bij het vuurgevecht met de politie, maar zijn toestand is stabiel. Het zou gaan om een jongeman uit Arvada, een buitenwijk van Denver. Volgens de politie wijst alles erop dat hij alleen handelde.

Tien moorden

De verdachte wordt beschuldigd van tien moorden. Over zijn motief is nog niets bekend. “Het is nog te vroeg om conclusies te trekken”, aldus Michael Schneider van de FBI.

Volgens de broer van de vermoedelijke schutter zou hij “erg asociaal en paranoïde” geweest zijn. Dat vertelde hij aan de Amerikaanse nieuwssite Daily Beast. Volgens Ali Aliwi Alissa (34) vertelde zijn broer toen hij nog op de middelbare school zat dat hij achtervolgd werd en dat iemand hem zocht. Hij zou ook gepest zijn. “Als hij met mijn zus ging eten in een restaurant, zei hij dat er mensen op de parking waren die hem zochten. Als ze dan naar buiten ging, bleek er niemand te zijn. We hadden geen idee wat er in zijn hoofd omging. Hij was mentaal ziek.”

De nieuwssite sprak ook met een zus van de verdachte en die omschreef haar broer als “vriendelijk en stil”. “We zijn helemaal in shock”, reageerde ze.

Op een intussen verwijderde Facebookpagina omschrijft de verdachte zich als een student die geïnteresseerd is in computerwetenschappen en kickboksen. Politiek lijkt hij geen voorkeur te hebben. Zo bekritiseerde hij het standpunt van Donald Trump rond migratie en was hij tegelijk tegen het homohuwelijk en abortus.