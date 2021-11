Verdachte die inreed op kerstparade was voordien “verwikkeld in huiselijke ruzie”

Amateur-rapper

Zij wijzen op voorlopige resultaten van het onderzoek, gebaseerd op videobeelden en gesprekken met getuigen. Eén persoon is na het incident in hechtenis genomen.Dat zegt de topman van de politie van de stad Waukesha, Dan Thompson, maandag. Het zou gaan om de 39-jarige Darrell Brooks uit Wisconsin. De man is een amateur-rapper, ‘MathBoi Fly’, met een crimineel verleden, waaronder veroordelingen voor slagen en verwondingen.

Aanwezigen getuigen over fatale kerstparade in VS: “Oorverdovend geschreeuw en gehuil van mensen die waren aangereden”

De vermeende dader was op 19 november op vrije voeten gekomen nadat iemand anders de borgsom van 1.000 dollar (bijna 900 euro) cash had betaald. Drie dagen later reed hij in op de kerstparade van Waukesha. Thompson zei dat de verdachte even voordien in een huiselijke ruzie verwikkeld was. Er zijn geen aanwijzingen van een terroristich motief. Concrete informatie gaf Thompson niet. Hij zei ook dat de politie ervan overtuigd is dat de verdachte alleen handelde.