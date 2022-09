Verdachte die Argentijnse vicepresident wou neerschieten werd vorig jaar al opgepakt voor wapenmisbruik

Afgelopen donderdag waren honderden aanhangers van de Argentijnse vicepresident samengekomen voor haar woning om de politica te steunen. Zo hangt Fernández de Kirchner een gevangenisstraf van 12 jaar boven het hoofd wegens vermeende corruptie. Toen de politica de menigte kwam begroeten, richtte verdachte Fernando Sabag Montiel een vuurwapen op haar gezicht. Op beelden is echter te zien hoe het pistool weigert. De vicepresident kwam er met de schrik vanaf en de schutter werd ter plaatse opgepakt.

Montiel is geboren in Brazilië, maar verblijft al sinds 1993 in Argentinië. Een politiewoordvoerder liet aan ‘CNN’ weten dat de man een wapenvergunning had, maar dat hij in 2021 al eens gearresteerd werd omdat hij met een groot mes in het openbaar rondliep. Volgens dezelfde bron heeft de verdachte bovendien twee tatoeages van nazisymbolen. Montiel zit momenteel in voorlopige hechtenis in afwachting van zijn proces. Hij wordt beschuldigd van poging tot moord.

Herbekijk: Argentijnse vicepresident ongedeerd na mislukte aanslag

“Verdachte handelde niet alleen”

Zondag heeft de Argentijnse politie ook de 23-jarige vriendin van de verdachte ondervraagd. De vrouw zei eerder al tijdens een interview op de Argentijnse televisie dat ze het niet kon geloven dat haar partner in staat was zoiets te doen. Volgens haar was Montiel “net zoals iedereen” gefrustreerd door de economische situatie in het land, maar sprak hij nooit “op een agressieve manier” over de vicepresident. De vrouw was naar eigen zeggen niet op de hoogte van Montiels plannen en had hem al twee dagen voor de feiten niet meer gezien. Bewakingsbeelden tonen daarentegen dat ze een dag voor het incident bij Motiel was, zo vernam persagentschap ‘AFP’ van bronnen dicht bij het onderzoek.

Volgens een advocaat van de Argentijnse vicepresident zou Montiel niet alleen hebben gehandeld. “Er waren andere mensen die op de hoogte waren van deze situatie, zonder enige twijfel”, beweert Gregorio Dalbon. De advocaat wil voorts dat “een zeker Mario” verklaring aflegt. Kort na het incident vertelde die laatste aan een lokale televisiezender dat hij sinds zijn tienerjaren bevriend is met de verdachte, die hij beschreef als “marginaal”. Volgens hem was Montiel ook “een beetje verloren” sinds de dood van zijn moeder en had hij wel degelijk gepland om Fernández de Kirchner te doden.