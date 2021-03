“Verdachte broers hadden beiden relatie met overleden Lotte (14)”

Delen per e-mail

Lotte kwam door een misdrijf om het leven. Dat heeft een autopsie uitgewezen. Haar lichaam werd zondag 10 januari in een sloot langs bedrijvenpark Wendelgoor aan de rand van Almelo gevonden.

Hoewel de doodsoorzaak nog niet met zekerheid is vastgesteld, is het meest aannemelijke scenario dat het slachtoffer door verdrinking om het leven is gekomen, stelt RTV Oost.

De raadkamer van de rechtbank Overijssel bepaalde woensdagmiddag dat het voorarrest van het duo met 30 dagen wordt verlengd. Dat houdt in dat de broers in hechtenis blijven tot ze een eerste keer voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Die zitting is bepaald voor 22 april.

Volgens bronnen rond het onderzoek was er sprake van een ruzie in de relationele sfeer. Beide broers hebben enige tijd een verhouding met Lotte gehad. Onafhankelijk van elkaar, maar met slechts een kort tijdsbestek daartussen. Nadat Lotte die middag samen met de twee broers had afgesproken aan de rand van Het Wendelgoor ontstond op een gegeven moment onenigheid, aldus nog RTV Oost.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.