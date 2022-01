Verdachte brandstichting Zuid-Afrikaans parlement beschuldigd van terrorisme

Tegenexper­ti­se verklaart Abdeslam fit genoeg om proces bij te wonen na coronabe­smet­ting

Salah Abdeslam is door artsen geschikt verklaard om vanaf morgen het proces over de aanslagen in Parijs opnieuw bij te wonen. De hervatting werd uitgesteld in afwachting van een medische tegenexpertise van de hoofdbeschuldigde, die Covid-19 had.

10 januari