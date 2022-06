Verdachte bekent moord op Britse journalist en zijn gids in Braziliaanse jungle

UPDATE Russische oppositie­lei­der Navalny naar strafkamp in Melechovo, waar foltering en verkrach­ting aan orde van de dag zouden zijn

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is onverwachts overgeplaatst naar een extra beveiligd strafkamp in Melechovo, ongeveer 250 kilometer ten oosten van Moskou. Dat heeft de lokale waarnemer Sergej Jazjan gezegd. Hij houdt in de regio de rechten van veroordeelden in de gaten in samenwerking met de gevangenisautoriteiten. Volgens hem gaat het om kolonie IK-6.

