Verdachte bekent in interview plots moord op Maltese journaliste: “Voor mij was het business as usual”

DiGiorgio werd ervan beschuldigd dat hij in 2017 een autobom tot ontploffing bracht, met de dood van de Maltese journaliste tot gevolg. Tot nu toe ontkende hij elke betrokkenheid.

In een vraaggesprek, dat bestemd was voor een podcast over de ophefmakende moordzaak, bekende DiGiorgio echter plots schuld schuld. “Als ik meer geweten had over het slachtoffer zou ik 10 miljoen euro gevraagd hebben om de klus te klaren. Geen 150.000”, klonk het. “Voor mij was het gewoon business. Ja, business as usual. Natuurlijk spijt het me.”

Volledig scherm George Degiorgio. © via REUTERS

De verdachte zei ook dat hij hij niet van plan is om “als enige op te draaien” voor de moord. Binnenkort zou hij namen noemen van andere hoofdrolspelers. Enkele uren later legde hij samen met zijn broer en medeverdachte Alfred een verklaring af aan nieuwssite Malta Today.

“We zijn bereid alles te onthullen wat we weten over andere moorden, bommen en misdaden, op voorwaarde dat we gratie krijgen”, luidt het. “We willen een vonnis dat in lijn is met dat van (medeverdachte, red.) Vince Muscat. We benadrukken dat ook de families van andere slachtoffers gerechtigheid verdienen.”

Handlanger Muscat werd begin vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar nadat hij schuldig gepleit had. Volgens lokale media kreeg hij strafvermindering in ruil voor informatie over deze zaak en andere ernstige misdrijven. Het ging daarbij onder meer om een poging tot overval op een bankfiliaal waarbij hij zelf gearresteerd en aangeklaagd werd.

Volledig scherm Slachtoffer Daphne Caruana Galizia. © REUTERS

Zijn verzoek om een presidentieel pardon werd in 2019 afgewezen door de regering. Een taxichauffeur die opgetreden zou hebben als bemiddelaar bij de moord kreeg wél gratie in ruil voor geheime opnames.

Caruana Galizia kwam in oktober 2017 in de buurt van haar ouderlijk huis om het leven door een autobom. De gebroeders DiGiorgio en Muscat werden twee maanden later gearresteerd. Vermoed werd dat zij het mechanisme gekocht, geplaatst en tot ontploffing gebracht hadden. Een vierde verdachte, de prominente zakenman Yorgen Fenech, werd aangeklaagd voor het organiseren en financieren van de moord. Alle vier ontkenden in eerste instantie.

Volledig scherm Van haar auto bleef amper nog iets over. © REUTERS

Caruana Galizia deed vlak voor haar dood onderzoek naar corruptie binnen de overheid en de banden tussen de regering en zakenlieden. Ze zou over zeer gevoelige informatie beschikt hebben. De premier en meerdere ministers in Malta stapten twee jaar na de spraakmakende moord op.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de Maltese staat medeverantwoordelijk was voor de moord op de kritische journaliste. Er werden immers geen afdoende maatregelen genomen om haar leven te beschermen. Het gevaar waarin ze verkeerde, werd ook niet ernstig genoeg ingeschat.