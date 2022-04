Verdachte aanslagen Parijs: “Ik heb slechts één keer valse documenten doorgegeven”

De echtgenoot van Meyrem E.B., Farid Kharkach, staat op het assisenhof in Parijs terecht voor zijn aandeel in de productie en levering van valse documenten, maar zijn echtgenote staat in Brussel terecht. Zij zou een veel kleinere rol gespeeld hebben in het handeltje. “Ik ben daar maar één keer mee in aanraking gekomen”, zei de vrouw. “Een man in een dikke jas en met een zonnebril op, die misschien wel Khalid El Bakraoui was, is een envelop in de bus komen steken. Een andere man is die envelop vervolgens komen ophalen”, klonk het.