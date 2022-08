Verdachte aangeklaagd wegens moord op bejaarde scootmobielbestuurder

Update Franse man (27) die een jaar geleden vermist raakte in Egypte is terug in Frankrijk

Yann Bourdon, de 27-jarige Franse student die een jaar geleden vermist raakte tijdens een reis in Egypte, is terug in Frankrijk. Bourdon zou zich op 9 augustus gemeld hebben bij het Franse consulaat in Caïro. Over de reden van zijn verdwijning wil de jongeman voorlopig niets kwijt.

18 augustus