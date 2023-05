Verdachte (33) van dodelijk ongeval vlak bij Efteling waarbij volledig gezin omkwam filmde hoe hij 250 per uur reed

Het gezin was afkomstig uit Raamsdonksveer, enkele kilometers van de plaats van het ongeval. Het bestond uit een vader en een moeder van 46 jaar, een jongen van 13 en een meisje van 10.

De feiten gebeurden op vrijdagavond 10 maart. De verdachte - uit Zevenbergschen Hoek, ten noorden van Breda - was de bestuurder van één van de vier wagens die betrokken waren bij het ongeval. Zelf raakte hij lichtgewond. Uit een test direct na het ongeluk bleek dat de man waarschijnlijk te veel alcohol op had.

Enorm snelheidsverschil

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had hij onvoldoende aandacht voor het overige verkeer en reed hij met “een enorm snelheidsverschil” achterop de personenauto van het gezin uit Raamsdonksveer. Het OM verdenkt hem van doodslag. Zelf was hij niet aanwezig op de zitting in de rechtbank van Breda. Volgens zijn advocaat is hij psychisch kwetsbaar. Hij ondergaat een persoonlijkheidsonderzoek. Er waren wel tal van nabestaanden.

Volledig scherm © FPMB Erik Haverhals

Het onderzoek is nog niet afgerond. Het uitlezen van de boordcomputer van de auto van de verdachte moet meer informatie opleveren over wat de snelheden geweest zijn en of er geremd is tijdens de laatste seconden van de rit. Ook het onderzoek naar de inhoud van de telefoon van de verdachte is nog niet afgerond.

Wel is al duidelijk dat er 23 verschillende filmpjes op staan, opgenomen over een periode van twee jaar, waarop dertien ernstige verkeersovertredingen te zien zijn.

Hij is er kapot van en heeft dit nooit gewild Verdachte dodelijk ongeval

Bij het psychologisch onderzoek is een van de vragen of de man een black-out heeft gehad. “Hij is er kapot van en heeft dit nooit gewild”, zei de raadsman van de verdachte. De advocaat is het niet eens met de verdenking doodslag. Volgens hem heeft de man “aanzienlijk geremd”. Ook een getuige zou dat hebben verklaard.

Het Openbaar Ministerie bleef in de rechtbank spreken van doodslag. “Meneer heeft zijn eigen verkeersovertredingen gewoon gefilmd. Hoeveel meer opzet wil je hebben?” Volgens de aanklager heeft de verdachte “geen serieuze poging gedaan om een botsing te voorkomen. Hij heeft geen gas losgelaten, tot het einde van het filmpje. Hij is blijven accelereren tot 1 seconde voor het ongeval.”

De verdachte blijft vastzitten, besloot de rechtbank. Nabestaanden reageerden daar opgelucht op. De volgende zitting is gepland voor 10 augustus.