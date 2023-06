Verdachte (31) van brutale mesaanval in Nottingham moet in hechtenis blijven

Update Zuidwesten Frankrijk opge­schrikt door aardbeving met kracht van 4,8 tot 5,8: “Het was goed voelbaar”

Een groot deel van het zuidwesten van Frankrijk is vrijdagavond opgeschikt door een aardbeving. Het epicentrum lag tussen de havenstad La Rochelle en Niort in het binnenland. De beving had een kracht van 4,8 à 5,8 op de schaal van Richter. Wim, die in de omgeving woont, getuigt aan HLN: “Het was een heel raar gevoel.” Zaterdagochtend omstreeks 4.30 uur was er een hevige naschok, ook met een magnitude van bijna 5 op de schaal van Richter.