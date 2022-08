Verdachte (24) van mesaanval op Salman Rushdie blijft onschuld volhouden

Hadi Matar, de 24-jarige verdachte van de mesaanval op schrijver Salman Rushdie (75) blijft zijn onschuld staande houden. Zo heeft Matar donderdag opnieuw onschuldig gepleit aan poging tot moord en agressie in de rechtbank in Mayville, New York. De rechter heeft besloten om de twintiger langer in de cel te houden.

Tijdens de zitting donderdag kwam enkel Matars advocaat aan het woord. De Amerikaanse tabloid ‘The New York Post’ slaagde er een dag eerder in om met de verdachte, een Amerikaan van Libanese origine, te spreken. In het interview zei Matar dat hij verbaasd was dat Rushdie de aanval heeft overleefd. “Ik mag deze man niet, ik denk niet dat hij een goed mens is”, klonk het.

De twintiger stak Rushdie afgelopen vrijdag neer toen die op het punt stond een lezing te geven in het stadje Chautauqua. De jongeman werd meteen na de feiten opgepakt. Tijdens een procedurezitting zaterdag pleitte Matar ook al onschuldig.

Volgens het openbaar ministerie liep de auteur drie steekwonden in de nek, vier steekwonden in de maag, een prikwond in het rechteroog, een prikwond in de borst en een snee in de rechterdij op. Even werd gevreesd voor Rushdies leven, maar intussen zou hij aan de betere hand zijn.

Het motief van de verdachte is niet duidelijk. Zo is niet bekend of Matar zich heeft laten inspireren door de fatwa die ayatollah Khomeini in 1989 in Iran uitvaardigde en waarin wordt opgeroepen tot de dood van de auteur van de “De duivelsverzen”, een roman die door veel moslims als godslasterlijk wordt gezien. “Ik heb veel respect voor de ayatollah. Ik denk dat hij een opmerkelijk persoon is. Dat is alles wat ik erover wil zeggen”, zei Matar in het interview met ‘The New York Post’.

Volledig scherm Een archiefbeeld van de 75-jarige auteur Salman Rushdie. © EPA