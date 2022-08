Verdachte (24) die schrijver Rushdie neerstak steunde sjiitisch extremisme, maar pleit onschuldig

De man die vrijdag in de staat New York schrijver Salman Rushdie heeft aangevallen en neergestoken is de 24-jarige Hadi Matar. Hij liet zich eerder positief uit over sjiitisch extremisme, meldt NBC op basis van bronnen binnen het politieonderzoek. De man, die meteen na de feiten gearresteerd werd, handelde vermoedelijk alleen. Hij wordt verdacht van mishandeling en poging tot doodslag, maar pleit onschuldig volgens zijn advocaat. Conservatieve media in Iran prijzen zijn daad. “Duizendmaal bravo”, klinkt het.

De verdachte woonde sinds kort in Fairview in de staat New Jersey. Op sociale media zou Matar volgens de eerste bevindingen van het politieonderzoek extremisme én de Iraanse Revolutionaire Garde steunen. Een directe link tussen de verdachte en het militaire elitekorps van Iran is er voorlopig niet. De politie en het OM doen daar verder onderzoek naar. Op basis van de uitkomsten daarvan kunnen de aanklachten eventueel worden verzwaard.

Als Matar schuldig bevonden wordt, kan hij in New York tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen. Hijzelf beweert echter onschuldig te zijn. Dat heeft zaterdag een advocaat van hem tegenover de rechter verklaard. De verdachte was ook op de zitting aanwezig.

De vader van de verdachte zou uit Yaroun (Zuid-Libanon) komen. Matars ouders zijn op een gegeven moment naar de Verenigde Staten verhuisd, laat de burgemeester van dat dorp weten. De verdachte is in Californië geboren en zou ook in de VS opgegroeid zijn.

Bokslessen

De FBI doorzocht zijn huis al. Volgens de Britse krant ‘The Telegraph’ zou hij op een Facebook-account foto’s gepost hebben van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Die werd in 2020 in Iran gedood bij een Amerikaanse droneaanval. Matar zou ook in het bezit geweest zijn van een vals rijbewijs met daarop de naam van een Hezbollah-leider. Nog volgens ‘The Telegraph’ zou Matar zich recent in New Jersey aangemeld hebben bij de ‘State of Fitness Boxing Club’ om er bokslessen te volgen.

Matar stak Rushdie vrijdag neer in Chautauqua in de staat New York, net voor die een lezing zou geven. Hij ligt aan de beademing en verliest waarschijnlijk een oog, meldde zijn literair agent. De zenuwen in zijn arm zijn ernstig beschadigd en Rushdie werd ook in de lever gestoken.

Fatwa

De auteur werd in India geboren in een moslimgezin en is een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Vanwege ‘De duivelsverzen’ (1988) werd hij in 1989 getroffen door een fatwa van de Iraanse moslimgeestelijke Khomeini, waardoor hij vogelvrij werd verklaard. Khomeini vond het boek godslasterlijk en anti-islamitisch. In ‘De duivelsverzen’ worden de profeet Mohammed en aspecten van de islam immers belachelijk gemaakt. Er komt ook een personage in dat is gebaseerd op de ayatollah.

Of Rushdie is verwond om zijn roman, is vooralsnog niet duidelijk. De publicatie van het omstreden boek leidde in de jaren tachtig tot protesten in onder meer Iran.

Conservatieve media in Iran prijzen Matar nu. “Duizendmaal bravo aan de moedige en plichtbewuste man die de afvallige en kwaadaardige Salman Rushdie aanviel”, schrijft de belangrijkste ultraconservatieve krant van Iran. De nieuwssite Asr Iran meldt dat de “pijl” die door Khomeini geschoten werd “op een dag doel raakt”. Volgens ‘Khorasan’ is “Satan op weg naar de hel”.