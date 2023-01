Verbranding van Koran in Stockholm werd gefinancierd door journalist met Kremlin-banden

De daad heeft in de hele islamitische wereld kritiek uitgelokt en de onenigheid met Turkije over het Zweedse verzoek om toetreding tot de NAVO, waarvoor de goedkeuring van alle 30 lidstaten vereist is, verdiept. “Degenen die dergelijke godslastering voor onze ambassade toestaan, kunnen niet langer onze steun verwachten voor hun NAVO-lidmaatschap”, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan in reactie op de boekverbranding.

“Hier is mijn echte baas! Het is Poetin!”

Frick vertelde de nieuwswebsite The Insider dat hij sinds 2014 niet meer had gewerkt voor Russia Today, later omgedoopt tot RT, en Rusland niet meer had gesteund sinds de annexatie van de Krim. Frick, een voormalige ambtenaar van de Zweedse Democraten, is de oprichter van een extreem-rechtse website die zich richt op immigratie in Zweden. In een gesprek met de New York Times in 2019 grapte hij over zijn banden met de Russische president Vladimir Poetin. Terwijl hij een stapeltje roebelbiljetten van een recente reis naar Rusland tevoorschijn haalde, zei hij tegen de verslaggever: “Hier is mijn echte baas! Het is Poetin!”