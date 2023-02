“Verbranden na het lezen”: Advocaat van familie Petito zegt dat moeder van verloofde aanbood om lichaam te begraven in brief

De moeder van Brian Laundrie, verloofde van de vermoorde Gabby Petito, zou een brief geschreven hebben aan haar zoon met daarin verwijzingen naar een schop en het begraven van een lichaam. Dat zei de advocaat van de ouders van Petito tijdens een zitting gisteren. De advocaat van de familie Laundrie bevestigde dat de brief bestaat, maar beweerde dat hij niet relevant is voor de rechtszaak.

De familie Petito klaagt de Laundries momenteel aan voor emotioneel leed in verband met Gabby’s dood tijdens een reis met Brian Laundrie, haar verloofde. Uit het onderzoek naar haar dood in 2021 bleek dat Gabby vermoord werd door haar verloofde, die later voor zelfdoding koos.

Tijdens de nieuwe rechtszaak beweert de advocaat van de Petito familie, Patrick Reilly, nu een brief te hebben gezien waarin de moeder van Brian Laundrie waarin ze zou aanbieden om Brian te helpen uit de gevangenis te komen en verwijzingen zou maken naar het begraven van een lichaam. Die brief heeft Reilly gezien bij een regionaal kantoor van de FBI, zegt hij.

De brief werd volgens Reilly gevonden in de rugzak van Brian Laundrie toen zijn lichaam werd gevonden nadat hij zelfmoord pleegde. Op de enveloppe van de brief las Reilly nog een verzoek om de brief te verbranden na het lezen.

“Niet relevant”

Een advocaat van de Laundrie familie bevestigde dinsdag in de rechtbank dat de brief wel degelijk bestaat, maar niet relevant zou zijn voor de rechtszaak. De Laundries moeten de brief dus niet voorleggen, vindt de advocaat. “Dit document dateert van voor de reis van Brian en Gabby, dus de creatie ervan houdt niet noodzakelijk verband met de ongelukkige gebeurtenissen die daarna plaatsvonden. Ik weet dat sommige bewoordingen in de brief ongelukkig zijn en zouden kunnen suggereren dat er een verband is, maar dat is niet zo,” klon het. Een andere advocaat van de familie Laundrie zou de brief in bezit hebben.

Quote Die brief heeft een verwijzing naar het brengen van een schop en het begraven van een lichaam. Patrick Reilly, Advocaat van Joseph Petito en Nichole Schmidt

Reilly reageerde dat de brief niet gedateerd is en dat de jury daarom moet beslissen of hij al dan niet relevant is voor de rechtszaak. “De taal in die brief is vernietigend en die brief heeft een verwijzing naar het brengen van een schop en het begraven van een lichaam,” zei Reilly tijdens de zitting van dinsdag. Rechter Danielle Brewer zei in de rechtbank nog: “Ik zie niet in waarom het niet relevant zou zijn voor de zaak.”

Sinds zijn verzoek om het originele exemplaar van de brief zou advocaat Patrick Reilly brieven hebben gekregen van de raadsman van de Laundries, waarin gedreigd wordt om Reilly aan te klagen wegens smaad.

In de rechtszaak die de ouders van Gabby Petito nu aanspannen beweren de Petito’s dat Roberta en Christopher Laundrie met opzet emotioneel leed hebben veroorzaakt tijdens de zoektocht naar Gabby. De familie Laundrie zou hebben geweigerd de Petito’s terug te bellen of sms’en terwijl ze met haast hun dochter probeerden terug te vinden.

