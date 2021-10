Verborgen meesterwerk van Picasso ontdekt: “Via 3D-printing en artificiële intelligentie kunnen we het nu eindelijk bewonderen”

Een portret van een naakte, hurkende vrouw dat geschilderd werd door Pablo Picasso is ontdekt onder een ander schilderij van de Spaanse kunstenaar. “Artificiële intelligentie, vooruitstrevende beeldtechnologie en 3D-printing zorgen ervoor dat we dit werk nu kunnen bewonderen.”

Het werk kreeg de naam ‘Het eenzaam gehurkte naakt’ en werd gerecreëerd door Oxia Plus, een bedrijf dat aan de hand van moderne technologieën op zoek gaat naar verloren kunstwerken. Picasso schilderde over dit portret heen toen hij ‘Ontbijt van de blinde’ maakte in 1903. Het schilderij werd reeds voor een deel onthuld door een röntgenfoto, maar Oxia Plus bracht het werk volledig terug.

Het bedrijf gebruikte XRF-technologie, een proces van fluorescentie en röntgenstraling, om het onderliggende werk opnieuw zichtbaar te maken. Daarna werden er met artificiële intelligentie penseelstreken in de stijl van Picasso aan toegevoegd. Nadat het kunstwerk textuur had, werd het op een canvas geprint door een 3D-printer. Nu is het dus in vrijwel ‘originele staat’ opnieuw te bewonderen.

Arme schilder

‘Het eenzaam gehurkte naakt’ komt uit de blauwe periode van Picasso. Deze periode bevond zich aan het begin van zijn schilderscarrière. Medewerker aan dit project George Cann meldt dat Picasso “niet met plezier over dit werk heen schilderde”. In het begin van Picasso’s carrière was de schilder arm en op deze manier bespaarde hij de kost van een nieuw doek. “Ik hoop dat Picasso blij zou zijn, mocht hij weten dat zijn verborgen kunstwerk nu opnieuw te bewonderen is door alle toekomstige generaties”, besluit Cann.

Picasso-kenner Ty Murphy vindt dat de kwaliteit van het geprinte doek enorm goed lijkt op echte Picasso-schilderijen uit die periode. “Toch zal een expert zeker het verschil zien tussen een 3D-print en een origineel.” Hij voegt er wel aan toe dat “3D-printers steeds beter zullen worden in de toekomst en de kwaliteit enkel zal toenemen”. De kans bestaat dus dat experten het verschil tussen een geprint en een echt schilderij niet meer gaan herkennen. Zover staat de technologie voorlopig nog niet en dus is het nu gewoon genieten van de ‘nieuwe’ Picasso.

Volledig scherm ‘Ontbijt van de blinde’: onder dit schilderij zat het doek ‘Het eenzaam gehurkte naakt’ verborgen. © BELGAIMAGE