Verboden coronaprotest Amsterdam: duizenden mensen trekken na ontruiming opnieuw naar Museumplein

Demonstranten zijn weer onderweg naar het Museumplein in Amsterdam. De oproerpolitie maakte daar vanochtend al een eind aan een verboden demonstratie, nadat Amsterdams burgemeester Halsema een noodbevel afkondigde voor het protest tegen coronamaatregelen. De situatie eerder vandaag was chaotisch, meldt Katrien Saelens, VTM NIEUWS-journalist ter plaatse.

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.

Na de ontruiming vertrokken de aanwezigen grotendeels richting het Westerpark. Daar vond rond 14.30 uur de aftrap plaats van de campagne van het extreemrechtse Forum voor Democratie (FvD) voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het maximum aantal aanwezigen van tweeduizend mensen werd overschreden. Om 15.30 uur moest het Westerpark weer leeg zijn van de politie.

Volledig scherm De samenkomst van de extreemrechtse partij Forum voor Democratie in het Westerpark. © ANP

De FvD-organisatie riep de aanwezigen daarna op om daarom weer terug te gaan naar het Museumplein, iets ten zuiden van het stadscentrum, “om koffie te drinken.” Deze activiteit geldt namelijk officieel niet als een demonstratie. De mededeling dat de politie het op prijs stelt als iedereen 1,5 meter afstand houdt, werd lachend ontvangen.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie laat aan het ‘Algemeen Dagblad’ weten dat er troepen op het Museumplein aanwezig zijn, maar dat er geen inhoudelijke uitspraken gedaan kunnen worden over eventuele geplande ingrepen. Er zijn vandaag enkele mensen aangehouden en een aantal mensen gewond geraakt. Later op de dag volgt daar meer informatie over.

Volledig scherm Betogers tijdens het coronaprotest in Amsterdam. © Joris van Gennip

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) had de demonstratie van actiegroep Samen voor Nederland verboden omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels.

Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen zondag bereid waren geweld te gebruiken. Volgens de voorman van Samen voor Nederland Michel Reijinga is dat “complete onzin” en zijn relschoppers nooit welkom bij zijn demonstraties. Reijinga had gezegd zondag te gaan “koffie drinken” op het Museumplein. Zulke momenten liepen vorig jaar uit op rellen.

Politie ontruimde Museumplein rond de middag

Op het moment dat de klokken van een nabijgelegen kerk 12 slaan, hadden zich zeker tweeduizend demonstranten gemeld op het Museumplein. Aan alle kanten was het plein omgeven door busjes van de (oproer)politie. Lichtborden meldden dat demonstreren verboden is.

Volledig scherm Betogers tijdens een verboden coronaprotest in Amsterdam. © ANP

Tegen 13.00 uur werd de sfeer steeds onrustiger. Vanuit een drone van de politie die boven het Museumplein hing, werden mensen opgeroepen te vertrekken. “Hier spreekt de politie. U dient zich te verwijderen van het Museumplein, want deze demonstratie is verboden”, klonk het.

Amsterdams burgemeester Halsema had een noodbevel afgegeven voor het Museumplein, wat betekent dat niemand zich meer op het plein mag begeven.

Volledig scherm Een drone van de Nederlandse politie. © ANP

Een groep mensen die richting het Vondelpark wandelde, vlakbij het Museumplein, werd tegengehouden. Daarbij werd gevochten, meldt nieuwssite NU. Iets later mochten de demonstranten toch doorlopen van de politiediensten. Via een megafoon werd omgeroepen dat de demonstranten naar het Westerpark gaan.

Museumplein is veiligheidsrisicogebied

Het Museumplein geldt zondag van 11.00 tot 23.00 uur als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat er preventief mag worden gefouilleerd. Dat gebeurt op grote schaal. Mensen die het Museumplein op willen, worden onderworpen aan een grondige inspectie, door gewone politieagenten, maar ook door leden van de Koninklijke Marechaussee. Er werd zeker één man aangehouden, die de marechaussees stond te provoceren.

Meerdere trams reden om, zodat ze niet stil komen te staan rond het Museumplein.

Politiestaking vroeger beëindigd

Een staking van de Nederlandse oproerpolitie was rond 11.00 uur beëindigd, zodat agenten zich konden gaan voorbereiden op de demonstratie om 12.00 uur. De actie is goed verlopen, zegt voorzitter van de politievakbond ACP Gerrit van de Kamp. “Nu gaan de collega’s zich klaarmaken voor de demonstratie, maar bij een volgende actie van ons gaan we pas de straat op als de openbare orde echt in het geding komt.”

De staking van zondag maakte deel uit van de estafetteactie ‘Wake-up call 2022'. Daarmee willen de politiebonden aandacht vragen voor de capaciteitsproblemen bij de politie.

In eerste instantie zou Forum voor Democratie op dezelfde locatie en op hetzelfde tijdstip als het coronaprotest een bijeenkomst organiseren. Na kritiek op sociale media werd deze ‘Kick-off campagne’ verplaatst naar het Westerpark.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.