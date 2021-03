Verbod op zingen voor Afghaanse schoolmeisjes stuit op protest

Syriërs in Idlib de straat op om start van de opstand te herdenken

15 maart In Idlib, het laatste bolwerk van het verzet in Syrië, zijn maandag duizenden mensen de straat opgegaan om er aan te herinneren dat tien jaar geleden de opstand tegen het regime is losgebroken en om te verzekeren dat er geen einde aan de "revolutie" komt.