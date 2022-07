Verbod op huisdieren: nieuw wetsvoorstel in Iran ziet honden als “symbool van verwestersing”

Politie in de Iraanse hoofdstad Teheran kondigden onlangs nog aan dat uitlaten van honden in parken zal worden gezien als een misdaad. Het verbod werd gerechtvaardigd als een maatregel om “de veiligheid van het publiek te beschermen”. Daarnaast zou het Iraanse parlement binnenkort een wetsvoorstel betreffende “de bescherming van de rechten van burgers tegen dieren” goedkeuren waardoor het bezit van huisdieren sterk zal worden beperkt.

Als het nieuwe wetsvoorstel wordt goedgekeurd zal een vergunning nodig zijn voor het bezit van een huisdier. Die vergunning zal door een speciale commissie worden afgegeven. Er zou ook een minimumboete van ongeveer 790 euro worden opgelegd voor het “invoeren, kopen, verkopen, vervoeren en houden” van een aantal dieren, waaronder huisdieren zoals katten, schildpadden en konijnen.

“De debatten over dit wetsvoorstel begonnen meer dan tien jaar geleden, toen een groep Iraanse parlementsleden probeerde een wet te promoten om alle honden in beslag te nemen en ze aan dierentuinen te geven of in woestijnen achter te laten,” vertelde Dr. Payam Mohebi, de voorzitter van de Iraanse dierenartsenvereniging en tegenstander van het wetsvoorstel, aan de BBC.

“In de loop der jaren hebben ze dit een paar keer veranderd en zelfs lijfstraffen voor hondenbezitters besproken. Maar hun plan haalde niets uit.”

Symbool van “verwestersing"

Honden waren altijd al deel van het Iraanse plattelandsleven, maar in de twintigste eeuw werd een hond als huisdier ook populair in de steden. In 1948 nam Iran als een van de eerste landen in het Midden-Oosten wetten voor dierenwelzijn aan. De regering financierde zelfs het eerste instituut ter bevordering van dierenrechten. Ook de koninklijke familie had honden als huisdier.

Na de Islamitische Revolutie van 1979 werd het land een islamitische republiek en veranderde het leven voor de Iraanse bevolking en hun trouwe viervoeters drastisch. De dieren worden in islamitische traditie als onrein beschouwd en in de ogen van het nieuwe regime werd de hond een symbool van de “verwestersing”.

Het bezit van huisdieren wordt sterk beperkt in Iran en gerechtvaardigd als maatregel om de bevolking te beschermen.

Dr. Ashkan Shemirani, een dierenarts uit Teheran, vertelde de BBC: “Er is geen solide regelgeving rond het bezit van honden. “Politiediensten arresteren mensen voor het uitlaten van hun honden of zelfs het vervoeren ervan in hun auto’s op basis van hun interpretatie van wat kan worden gezien als symbolen van verwestersing.”

Dr. Shemirani zei dat de autoriteiten zelfs een “gevangenis” hebben gecreëerd voor de in beslag genomen huisdieren. “We hebben daar veel horrorverhalen gehoord,” voegde hij eraan toe. “De dieren werden vele dagen in open ruimtes gehouden zonder behoorlijk voedsel of water terwijl de hondeneigenaren allerlei juridische problemen kregen.”

Ook de Perzische kat in gevaar

Maar de nieuwe wetgeving is niet alleen op honden gericht. Ook katten zijn opgenomen in een lijst van dieren waarin zelfs krokodillen worden genoemd.

Nochtans vindt een van ‘s werelds beroemdste rassen, de Perzische kat, zijn origine in Iran. “Kun je geloven dat Perzische katten nu niet veilig zijn in hun thuisland?” vertelde een dierenarts uit Teheran aan de BBC.

Een Iraanse man streelt een perzische kat in het Persian Cat Museum in Teheran.

“Er zit geen logica achter deze wet. De hardliners willen hun ijzeren vuist laten zien aan de mensen.” Dr. Mohebi, de voorzitter van de Iraanse dierenartsenvereniging, noemde het wetsvoorstel “gênant”.

“Als het parlement de wet aanneemt, zullen de volgende generaties ons herinneren als mensen die honden verboden omdat het honden zijn en katten omdat het katten zijn.

