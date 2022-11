Verbod op hotelflesjes shampoo, plastic koffiecups en te grote dozen van webshops: Europa wil komaf maken met verpakkingsafval

Het is de bedoeling dat daarmee de hoeveelheid afval die we met z'n allen weggooien een stuk kleiner wordt. De hoeveelheid verpakkingsafval per burger in de EU bedraagt circa 180 kilo per jaar en is stijgende, zo blijkt uit het nog vertrouwelijke Commissievoorstel.

De Commissie wijst erop dat 40 procent van het plastic en de helft van al het papier dat in Europa wordt gebruikt, bestemd is voor verpakking. Al met al is het verpakkingsmateriaal nu goed voor 36 procent van het afval. Als er niets verandert, groeit die afvalberg gestaag door, zeker nu mensen steeds meer online kopen. Dat is niet alleen een verspilling van grondstoffen, maar geeft vervuiling (water, grond) en CO2-uitstoot.

Dozen van webshops en wegwerpbekers

In het plan van Timmermans en zijn Milieu-collega Virginijus Sinkevicius staat allereerst een verbod op te grote dozen van webshops. Nu wordt uit gemak vaak een standaardmaat doos gebruikt voor spullen die aan huis worden geleverd, maar daarin mag straks nog maar veertig procent lege ruimte zitten.

Maar de plannen gaan verder, weet de krant. Timmermans gaat ook de strijd aan met wegwerpbekers van koffiebarretjes. Koffiemelk en -cups of melkpoeder in zakjes? Die worden verboden. Net als zakjes ketchup en mayonaise bij een frituur.

Tot slot zouden eet- en drinkverpakkingen in de supermarkten steeds duurzamer moeten worden. Zo moet over zeven jaar tien procent van de bierflesjes navulbaar zijn. In 2040 moet het gaan om twintig procent.

De nieuwe regels zullen wellicht op verzet stuiten van lidstaten en industrieën. In tegenstelling tot veel burgers zitten die niet te wachten op striktere wetgeving - én de naleving ervan - om afval te voorkomen.

